Serdivan’da Motokurye Cenazesi Uğurlandı

TRAJEDİK TRAFİK KAZASI

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında hayatını kaybeden 39 yaşındaki motokurye, son yolculuğuna uğurlandı. Kaza, gece saat 02.50 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi orman yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, U.P. kontrolündeki 54 YR 859 plakalı hafif ticari araç, paket teslimatı yaparken Bulut Faruk Filya’nın (39) yönetimindeki 54 AJR 940 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet tamamen parçalandı. Olayın hemen ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrollerde, motokurye Bulut Faruk Filya’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçların aldığı hasar ise kazanın ne denli ciddi olduğunu gözler önüne serdi.

CENAZE TÖRENİ VE MESLEKTAŞLARIN DESTEKLERİ

Üç çocuk babası olduğu ifade edilen Filya, Serdivan Bahçelievler Mahallesi Siteler Camii’nde, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Filya’nın cenaze törenine çok sayıda meslektaşı katılarak destek verdi. Namazın ardından cenaze aracının arkasında konvoy oluşturan motokuryeler, motorlarının ön ve arka kısımlarına hayatını kaybeden Bulut Faruk Filya’nın fotoğrafını yapıştırdı. Bu durum, meslektaşlarının Filya’ya gösterdiği sevgi ve saygıyı bir kez daha gözler önüne serdi.