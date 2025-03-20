Serdivan’da Saldırgan, Cinayetle Yakalandı

OLAYIN BAŞLANGICI

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, 45 yaşındaki kiracı Doğan G., uzun süredir işlediği markette kira sebebiyle tartıştığı mülk sahibi Mehmet Bal’ı (46) pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Yapılan bu saldırı sonucunda mülk sahibi yaşamını yitirdi. Saldırının ardından Doğan G., Cadde 54 AVM’ye gitti ve burada önceden iş yaptığı bir gayrimenkul ofisinin camına da pompalı tüfekle ateş açtı.

KAÇIŞ VE YAKALANMA ANLARI

Bölgeden motosikletle ayrılan saldırgan, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki toptan satış yapan bir markete yöneldi. Bu marketten mal aldığı öğrenilen Doğan G., yaklaşık yarım saat içinde şehrin çeşitli noktalarını adeta karıştırdı. Ardından Erenler ilçesinde bir emlakçının evine de kurşun sıktı. Ancak, saldırgana yönelik planladığı diğer hedeflere ulaşamadan polis ekipleri tarafından yakalandı.

PLANLI SALDIRILAR VE GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

İddialara göre, Doğan G.’nin daha önceden alacak-verecek meselesi bulunduğu kişilerle ilgili olarak toplamda 7-8 hedef için plan yaptığı ortaya çıktı. Beşinci adresine giderken Adapazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs, olaylarda kullandığı pompalı tüfek ve motosikletle ele geçirildi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırganın üzerindeki çok sayıda fişek, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Şu an Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam eden Doğan G.’nin durumu araştırılıyor.