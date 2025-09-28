Serdivan’da Türk Müziği Korosu Çalışmalarına Başladı

ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde farklı yaş grupları ve mesleklerden oluşan bir koro, çalışmalarına başladı. 120 kişiden oluşan Türk Müziği Korosu, Serdivan Belediyesi tarafından kuruldu. Bu koro, esnaftan öğretmene, ev hanımından öğrenciye her meslek ve yaş grubunun temsilcilerini barındırıyor. Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferdi Koç yönetiminde gerçekleştirilen ilk çalışma, koro üyelerinin klasik Türk müziği repertuarından seçme eserler üzerine pratik yapmasıyla devam etti.

REPERTUVARDAKİ ŞARKILAR

Prof. Dr. Koç, repertuvarlarında hem klasik hem de halkın çok sevdiği günümüze yakın şarkıların bulunduğunu belirtti. Çalışmalara büyük bir ilgi olduğunu ifade eden Koç, “Kimisi hayatında ilk defa Türk müziğini duyuyor, ut sazını ve Kanun sazını görüyor. Bir şekilde dikkatlerini celbediyor. Tabii ki öğrenmeye gayret ediyorlar. Sonuçta bu bizim genetiğimize var olan bir müzik.” dedi. Sakarya halkını sanat ve müzikle buluşturmaya gayret ettiklerini vurguladı.

HERKESİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Serdivan Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Kadir Aydın, koronun tamamının Sakarya Üniversitesi’ndeki akademisyenlerden oluştuğunu aktararak, farklı meslek gruplarından, emekli, ev hanımı, doktor ve mühendis gibi bireylerin katılımının büyük ilgi gördüğünü anlattı. Terapist Tansel Ergün, ilk derste Türk sinemasının içine düşmüş gibi hissettiğini, ortamın çok naif ve güzel olduğunu belirtti.

HEYECANLI GÜNLER GEÇİRİYORLAR

Ev hanımı Hanife Çağlar, daha önce böyle bir ortamda yer almadığı için çok heyecanlı olduğunu, gün boyunca ev işleriyle uğraştıktan sonra burada güzel vakit geçirdiğini dile getirdi. Emekli Selami Yıldırım, Türk müziğine özlem duyduğunu ancak zaman bulamadığını, şimdi vakit ayırıp verimli bir eğitim aldıklarını söyledi. Ayrıca, otomotiv sektöründe çalışan Murat Yazan, tiyatro, seramik ve cam boncuk gibi belediyenin aktivitelerine katıldığını belirterek, bu sürecin çok keyifli olduğunu ve konserle bu çabalarını taçlandıracak olmalarının kendilerini mutlu edeceğini aktardı.