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Serdivan’da Yaşlı Kadın Geçti

YARDIMCI POLİSLERİ SUÇLUYOR

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, yürümekte zorluk çeken bir yaşlı kadın, bölgedeki yunus polislerinin desteğiyle yolun karşısına geçti. Olay, Arabacıalanı Mahallesi’nde meydana geldi ve çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonları ile kaydedildi.

GÜVENLİ GEÇİŞİ SAĞLADILAR

Polislerin davranışları büyük takdir topladı. Bir polis memuru, yaşlı kadının koluna girerek ona destek oldu, diğer polis memuru ise trafiği durdurarak güvenli bir geçiş sağladı. Bu anlar, cep telefonu görüntülerine yansıdı ve bölgedeki herkesin beğenisini kazandı.

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