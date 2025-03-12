Serdivan’da Yurttaki Yangın Hızla Söndürüldü

SERDİVAN İLÇESİNDE YANGIN OLAYI GERÇEKLEŞTİ

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir kız öğrenci yurdunun odasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, devreye giren yağmurlama sistemi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesinin ardından, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü.

YANGINI HIZLA KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, Ayşe Hümeyra Ökten Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Odada elektrikte yaşanan bir arıza sonucunda alevler hızla yükselirken, durumun fark edilmesi üzerine yurttaki öğrenciler panik içinde dışarı çıktı. Yangın başladığı anda devreye giren yağmurlama sistemi, alevlerin daha da büyümesini önledi. Olayın duyulmasının ardından, çok sayıda itfaiye ve polis ekibi bölgeye yönlendirildi.

ÖĞRENCİYİ SÖZLERİ YANGINA DİKKAT ÇEKTİ

Odasında yangın çıkan İlknur isimli kız öğrenci, “Odada saç kurutma makinesini kullanıyordum. Bir anda yatağımın alt kısmında kıvılcım gördüm. Sonra koşarak durumu güvenliğe bildirdim. Yangın söndürme tüpüyle müdahale etmeye çalıştılar” diye konuştu. Yangın yerinde yapılan incelemeler sonucunda olayın sebebine dair detaylar ortaya çıkacak.