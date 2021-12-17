Seren Serengil ameliyata alındı

Televizyonların sevilen isimlerinden Seren Serengil’in Dumping Sendromu nedeniyle ameliyata alındığı öğrenildi.

Kilo vermek isterken sağlığını kaybeden ve Dumping Sendromu’na yakalanan Seren Serengil, bugün ameliyata alındı. Serengil’in ameliyat olmadan önceki son fotoğrafını sevgilisi Mustafa Tohma takipçileriyle paylaştı.

Bir süredir Dumping Sendromu ila mücadele eden Seren Serengil, bu sabah ameliyat masasına yattı. Geçirdiği mide küçültme operasyonundan sonra zor günler yaşayan Serengil, 43,5 kiloya kadar düştü, organları iflas etme noktasına geldi.

Bir süredir serumla beslenen ünlü sunucunun operasyon öncesi son fotoğrafını sevgilisi Mustafa Tohma paylaştı. Tohma, paylaşımına; “Dualarınız bizimle olsun. İyi olacaksın hayatım” notunu düştü.

Öte yandan Seren Serengil geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ameliyatın risklerini anlatmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Erken ameliyat kararı alındı. Bir buçuk ay damardan beslenecektim ama ilerleme olmadığı için beklemek doğru değilmiş. Zor bir ameliyat olacağını söylediler. Çok korkuyorum, vücut kaldıramayabilirmiş… ‘ameliyat masasında kalabilirsin’ dediler. Her şey kötü de gidebilir. Kan organlara gitmiyor. Bu duruma herkes çok üzülüyor, bir an önce bitsin sürekli hastalıkla gündeme gelmek de istemiyorum.”