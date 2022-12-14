Seren Serengil hastanelik oldu

Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden olan Seren Serengil, programda çıkan tartışma sonrası hastaneye kaldırıldı.

Amerika’dan döndükten sonra canlı yayına çıkan Seren Serengil, programın açılışını yaparken “Ben yokken yeterince programda halay çekiyorsunuz” diyerek partneri Bircan Bali ve Arto’ya gönderme yaptı.

Serengil’in tepkisine sinirlenen Bali ise “Sen varken de dert çekiyoruz” ifadelerini kullanınca tansiyon yükseldi.

Sözünün kesilmesine tepki gösteren Serengil, Sözümü kesme, ben konuşuyorum. Sözümü lütfen kesme” ifadelerini kullandı. Serengil’in kendisiyle emir kipiyle konuşmasına tahammül edemeyen Bircan Bali, “Efendim? Ben de konuşuyorum şu an.

Lütfenli konuşuyorsak iyi olur emir kiplerini bırakalım onlar Amerika’da kaldı” diyerek sert çıkıştı. Programın ortasında fenalaşan Seren Serengilhastanelik oldu.