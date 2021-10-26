Seren Serengil: Zina suç sayılmalı

Yaşadığı aşklar ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil’in sözleri olay yarattı.

Ünlü sunucu Seren Serengil’in bir televizyon programında “Zina yeniden suç olmalı” sözlerine karşın, yıllar önce evli olmadığı dönemde bekaretiyle ilgili yaptığı “Bakire değilim” sözlerine yer vermişti. Serengil ayrıca, “Türkiye’de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce cinsel ilişkiye girmeye başlıyor” demişti.Sunucu Seren Serengil, TGRT’de katıldığı programda zinayla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Serengil, kendisinin de mustarip olduğu durumdan yakınarak, “Zina yeniden suç olmalı” dedi. Ünlü sunucun bu açıklamalarının ardından yıllar önce bekaretiyle ilgili söylediği sözler yeniden gündeme geldi. Ayrıca Serengil’in ” Türkiye’de pek çok ünlü hanım, sahneye çıkmadan önce cinsel ilişkiye girmeye başlıyor. Bende bu gecikti bile” sözleri hatırlatıldı.