Sergej Jakirovic: “Lig Hedefimiz İçin Adım Attık”

KAYSERİSPOR’UN BAŞARISI VE HEDEFLERİ

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Antalyaspor’u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından yaptığı değerlendirmede, “Ana hedefimiz olan ligde kalma adına çok önemli bir adım attık” ifadesini kullandı. Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında gerçekleşen bu karşılaşma, takımın ligde kalma mücadelesi açısından kritik bir önem taşıyor.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Jakirovic, “Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok iyi bir oyun ortaya koydular” şeklinde konuştu. Takımının sahada gösterdiği mücadeleyi öven teknik direktör, “Çok önemli bir 3 puanı bugün hanemize kazandırdık. Maç boyunca iyi oynadığımızı söyleyebilirim ama özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Daha fazla gol pozisyonuna girdik” dedi.

Jakirovic, elde ettikleri galibiyetin, ligde kalma hedeflerine ulaşmaları açısından önemli bir adım olduğuna dikkat çekerek, “Dolayısıyla bugün galibiyetten dolayı tatmin oldum” diye ekledi. Kayserispor’un gelecekteki performansı ve ligdeki durumu, bu galibiyetle daha da belirginleşiyor.