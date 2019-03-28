Sergen için Tahkim’den karar

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, genç teknik adam Sergen Yalçın’ın cezasını onadı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre kurul, Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile oynadıkları maçta rakip takım futbolcusuna yönelik hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Sergen Yalçın’a verdiği 2 maçlık cezaya yapılan itirazı görüştü.

Kurul, verilen cezada herhangi bir isabetsizlik olmadığına hükmederek cezayı değiştirmedi.

Yalçın, Antalyaspor’un kazandığı maçın 58. dakikasında Antalyaspor’dan Amilton ile yaşadığı gerginlik sonrası tribüne gönderilmişti. Karara sinirlenip tepki gösteren ve ardından da kakem tarafından tribüne gönderilen Yalçın güçlükle sakinleştirmişti.

TRT