Sergen Yalçın açıkladı: Haftaya burada olacak

Dün akşam Çaykur Rizespor’u 3-0 yenen Beşiktaş’ın tecrübeli Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alınacak golcüyü açıkladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Chelsea’li Batshuayi ile ilgilendiklerini açıkladı. Yalçın, “Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak” dedi.

Maç sonrası yayıncı kuruluşa forvet transferinde geç kaldıklarını açıklayan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, basın toplantısında gündemdeki ismi açıkladı. Siyah Beyazlılar’ın teknik patronu, “Batshuayi ile ilgileniyoruz. Bir aksilik olmazsa oyuncu önümüzdeki hafta burada olacak. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta oyuncuyu kadromuzda görmek istiyoruz. Transferde yol katedildi” dedi.

Diğer mevkilere takviye konusunda ise Sergen Yalçın, “1-2 oyuncu daha takıma katmayı düşünüyoruz. Stoper bölgesine ve merkez orta sahaya, şartlar ve ekonomi uygun olursa katmayı düşünüyoruz. Yabancı oyuncu almak kolay değil, rakamlar yüksek oluyor bazen, verdiğimiz rakamlar da küçümsenecek rakamlar değil” ifadelerini kullandı.

Yeni kaleci Mert Günok için de Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Mert Günok değerli bir kaleci, Türk olması da önemli, yabancı olsa almazdık. Ersin veya Mert arasında kalede kimin olacağı fark etmez. Bizde herkes oynayabilir” diye konuştu.

Maç sonrası soyunma odasına gittikten sonra tekrar sahaya çıkıp tribünleri selamlamasıyla ilgili olarak ise Sergen Yalçın, “Taraftarımız istedi, soyunma odasından sahaya çıktım. Yeter ki onlar istesin, her yerden çıkarım. Beşiktaş taraftarı benim baş tacım” açıklamasını yaptı.