Sergen Yalçın: Benlik değil

Beşiktaş’tan ayrılmasının ardından görevine bir süre ara veren teknik adam Sergen Yalçın, gelen teklifleri de reddediyor.

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra uzun bir süre dinlenen teknik direktör Sergen Yalçın’a Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr talip oldu.

Sergen Yalçın’a Suudi Arabistan’ın Al-Nasr kulübünden çılgın teklif… Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar’ın birlikte forma giydiği Suudi kulübü, Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmayan Sergen Yalçın’a yıllık 5 milyon euroda 3 yıllık teklifte bulundu!

Beşiktaş’ı 2020-21 sezonunda şampiyon yapan Sergen Yalçın, geçen sezon ilk yarıda görevinden ayrılmıştı. Beşiktaş’a Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşatarak futbolculuğunun ardından teknik direktör olarak da kulüp tarihine geçen 49 yaşındaki Sergen Yalçın’ın Türkiye’de yeniden bir takım çalıştırmaya sıcak bakıyor.

Suudi Arabistan’dan gelen cazip teklifi geri çeviren başarılı çalıştırıcının, “Çok sıcak, ben oralarda yaşayamam. Paradan önemli şeyler var. Benlik değil” dediği aktarıldı. Yalçın, Beşiktaş’tan 1.8 milyon euro kazanıyordu.