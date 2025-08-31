Sergen Yalçın: Bu Oyun Bizim Değil!

SÜPER LİG’DE KAYIP

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor’a 2-0 yenildi. Maç sonrası, siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Yalçın, Alanyaspor’un performansını takdir etti ve “Alanyaspor’u tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var. Bunun farkındayız.” dedi. Beşiktaş’ın oyun şekline dair eleştirilerde bulunan Yalçın, “Futbolun isimle oynanmadığı! Futbol, mücadele sahada!” ifadelerini kullandı. Takımın performansını değerlendiren teknik direktör, “Bu oyun bizim oyunumuz değil.” diyerek, daha sağlam ve rakibin oyununu kısıtlayan bir Beşiktaş olmaları gerektiğini vurguladı.

TRANSFERE DEĞİNDİ

Yalçın, transfer durumu hakkında da konuştu. “Kenar oyuncumuz yok!” diyerek, sadece bir kenar oyuncusunun sakat olduğunu belirtti. “Kimseden gizlemeye gerek yok. 1-2 tane kenar, belki merkez orta saha… 1-2 oyuncu bizi ne kadar değiştirir?” sorusunu soran Yalçın, önlerinde süre olduğunu fakat durumun kolay olmadığını dile getirdi. Takımın bu zorlu süreçte daha fazla çalışması gerektiğini vurguladı.