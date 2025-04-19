Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a Uyarı!

Sergen Yalçın’dan Beşiktaş’a Sert Eleştiri: “Oyun Sıfır, Taraftar Yandı”

SÜPER LİG MAÇI VE BEŞİKTAŞ’IN PERFORMANSI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı ekip, Rafa Silva’nın golüyle öne geçti fakat İsmail Köybaşı’nın golüne engel olamayarak sahadan beraberlikle ayrıldı. Maçtan sonra Ekol TV’de mücadeleyi değerlendiren Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın oyununu sert bir dille eleştirdi.

BEŞİKTAŞ’IN OYUN PERFORMANSI

“Bu kadar amaçsız, hedefsiz bir takım görmedim. Oyun sıfır. İlk yarıda sadece bir tane atak yaptılar” diyerek Yalçın, Beşiktaş’ın atletik performansının da geride olduğunu ifade etti.

GELECEK SEZON ENDİŞELERİ

Yalçın, Beşiktaş’ın mevcut kadrosunun gelecek sezon da devam etmesi durumunda büyük sıkıntılar yaşayacağını belirtti. “Chamberlain oynuyor. Eğer bu oyuncular seneye devam edecekse Beşiktaş taraftarı yandı” diyerek siyah-beyazlı ekibin transfer politikası hakkında endişelerini dile getirdi.

GÖZTEPE’YE ÖVGÜ

Göztepe’nin oyun sistemine de değinen Yalçın, “Bugün Göztepe’yi izlerken şaşırdım. 3 stoperli savunma oyunu nasıl böyle oynanır? Eğer iyi bir takım kurulursa Göztepe ilk 3’ü, ilk 4’ü zorlayabilir” ifadelerini kullanarak Göztepe’nin potansiyelini öne çıkardı.