Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe İçin Çarpıcı Tahmin

SERGEN YALÇIN’IN GÖRÜŞLERİ

Süper Lig’de zirve yarışı açısından kritik bir öneme sahip olan Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşması öncesi Sergen Yalçın, iki takım hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ekol TV’de yaptığı açıklamalarda Yalçın, sosyal medyada gündeme gelen Fenerbahçe ile ilgili bir iddia ortaya attı. “Bundan önceki maçlar bu maç için bir öngörü değil. Bu bambaşka bir maç.” diyerek maçın önemine dikkat çekti.

MAÇIN ÖNEMİ VE ŞAMPİYONLUK ŞANSLARI

Yalçın, “İki taraf için de sezonun en önemli maçı şu anda ve bundan sonraki pozisyonu çok etkileyecek bir maç. Lig yarışı bitecek, lig yarışı yeniden başlayacak ya da rakibin ayağına bakacaksın bundan sonra. Bana göre şampiyonluk şansları 90’a 10 olur. O yüzden Galatasaray’ın şu avantajı var, beraberlik cepte oynayacak. Bu çok önemli bir antrenör için. Yani yüzde 75’le oynayacak. Bu çok önemli bence.” şeklinde konuştu.

HAKEM VE VAR SİSTEMİ ÜZERİNE YORUMLAR

Maçın hakemi Vincic hakkında da yorum yapan Yalçın, “Hakem konuşmayacağız en güzel tarafı o. Yabancı hakem, çok güçlü de bir hakem herhalde. Hakem penaltı mı verdi, sarı kart mı verdi, kırmızı kart mı verdi kimse konuşmayacak. Adam zaten sabah uçağa binip gidecek. TFF müthiş bir iş yaptı. Getirdi yabancı hakemi, iyi hakem getirdi bir de. VAR’ı da koydu, ‘Biz çekildik, siz oynayın, ne yapıyorsanız yapın’ dedi biraz TFF. Sadece oyunu konuşacağız.” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE’NİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI

Maçın sonucuyla ilgili yorumlarına devam eden Sergen Yalçın, “Fenerbahçe kazanırsa maçı şampiyonluk şansları yüzde 51 olur. Psikolojik üstünlük, fikstür avantajı… Yüzde 51 öne geçer Fenerbahçe kazanırsa.” dedi.