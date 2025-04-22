Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe İddiası!

SERGİN YALÇIN’DAN ÇARPICI İDDİALAR

Fenerbahçe’nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından, ünlü futbol yorumcusu Sergen Yalçın takımın gelecek sezon kadrosuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ekol TV’de yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün üç futbolcusuyla yollarını ayıracağını öne sürdü.

KADRO KURGUSU TALISCA’YA GÖRE OLMALI

Yalçın, Fenerbahçe’nin kadro yapılanmasının kesinlikle Talisca’nın etrafına göre düzenlenmesi gerektiğini savundu. “2 santrfor alacaksan Talisca’ya göre alacaksın. Kenar, merkez orta saha alacaksan Talisca’ya göre alacaksın” dedi.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda bulunan üç isimle yolların ayrılacağını kesin bir şekilde belirtti. “Ben seneye Tadic, Dzeko ve En-Nesyri’nin takımda kalacağını düşünmüyorum. Tadic, Dzeko ve En-Nesyri olmaz. Seneye bu üç isim Fenerbahçe’de mümkün değil” ifadesini kullandı.

GALATASARAY İÇİN ÖNEMLİ GÖRÜŞLER

Yalçın, Fenerbahçe’nin mevcut yapılanmasını değiştirmediği takdirde, gelecek sezon şampiyonluğun yine Galatasaray’a gideceğini iddia etti.