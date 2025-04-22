Gündem

Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe İddiası!

sergen-yalcin-dan-fenerbahce-iddiasi

SERGİN YALÇIN’DAN ÇARPICI İDDİALAR

Fenerbahçe’nin Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından, ünlü futbol yorumcusu Sergen Yalçın takımın gelecek sezon kadrosuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Ekol TV’de yaptığı açıklamada, sarı-lacivertli kulübün üç futbolcusuyla yollarını ayıracağını öne sürdü.

KADRO KURGUSU TALISCA’YA GÖRE OLMALI

Yalçın, Fenerbahçe’nin kadro yapılanmasının kesinlikle Talisca’nın etrafına göre düzenlenmesi gerektiğini savundu. “2 santrfor alacaksan Talisca’ya göre alacaksın. Kenar, merkez orta saha alacaksan Talisca’ya göre alacaksın” dedi.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunda bulunan üç isimle yolların ayrılacağını kesin bir şekilde belirtti. “Ben seneye Tadic, Dzeko ve En-Nesyri’nin takımda kalacağını düşünmüyorum. Tadic, Dzeko ve En-Nesyri olmaz. Seneye bu üç isim Fenerbahçe’de mümkün değil” ifadesini kullandı.

GALATASARAY İÇİN ÖNEMLİ GÖRÜŞLER

Yalçın, Fenerbahçe’nin mevcut yapılanmasını değiştirmediği takdirde, gelecek sezon şampiyonluğun yine Galatasaray’a gideceğini iddia etti.

ÖNEMLİ

Gündem

Dilan Polat’ın Araçları Satışta Değil

Dilan ve Engin Polat'a ait lüks araçların satış ihalesi mahkeme kararıyla durduruldu ve TMSF araçları ihale listesinden çıkarıldı.
Flaş

Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye Dönüş İhtimali!

Fenerbahçe’nin efsane kalecisi Volkan Demirel, gelecekte kulüpteki olası görevine dair çarpıcı yorumlarda bulundu ve Ali Koç yönetiminin kendisiyle çalışma isteğine yanıt verdi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.