Sergen Yalçın’dan Galatasaray’a Eleştiri Yağmuru

GALATASARAY VE ALANYASPOR MAÇININ DEĞERLENDİRMESİ

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Alanyaspor karşısında geriden gelerek 2-1’lik bir galibiyet aldı. Bu maçın ardından ünlü yorumcu Sergen Yalçın, dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, “Galatasaray mı kazandı, Alanyaspor mu kaybetti? O kısmı konuşmak lazım. İlk 45 dakika Galatasaray’ın pozisyonu yok. İkinci yarıya başlıyorsun. Bu kadar kötü bir Galatasaray yakalamışsın. İkiyi düşünmez misin? Kaybetmemeye oynamayacaksın” ifadelerini kullandı.

YALÇIN’IN MORATA VE MERTENS ELEŞTİRİLERİ

Sergen Yalçın, maç boyunca Morata ve Mertens’i de eleştirdi. Yalçın, “1-1 çok erken geldi. Ondan sonra Galatasaray da iyi motive oldu. Bu iki 9’la olmaz bu oyun. Mertens diye bir oyuncu var Galatasaray’da nerede? Niye kulübede? Kenar lazım Galatasaray’a. Morata bence çok Türkiye Ligi’nin oyuncusu gibi durmadı” şeklinde konuştu.

GALATASARAY’IN DEPLASMAN PERFORMANSI

Yalçın, Galatasaray’ın bu performansı ile deplasmanlarda garanti kazanmalarının zor olduğunu belirtti ve Beşiktaş derbisi hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, “12-13 milyon euro maaş vereceksen karşılığını alacaksın. Morata tabii ki kötü bir oyuncu değil. Ancak Galatasaray’ın bu oyununda olmaz. Hiçbir deplasman için de ben Galatasaray kazanır diyemem bu oyunla. 1-1 berabere bitseydi bugün maç, Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu konuşuyorduk. Beşiktaş deplasmanı Galatasaray için çok kritik. Bu oyunla yenme imkanı yok” dedi.