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Sergen Yalçın’dan Galatasaray İçin Önemli Kehanet

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DERBİ ÖNCESİ SERT KEHANETLER

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda bu akşam gerçekleşecek Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesi, futbol dünyasının tanınmış ismi Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında dikkat çekici bir yorumda bulundu. Ligde 29 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray’ın bu serisinin sona ereceğini savunan Yalçın, “8-10 puan kaybedecek” ifadesiyle iddiasını ortaya koydu. Şimdi taraftarlar, bu sözlerin maçta nasıl bir sonuç doğuracağını dört gözle bekliyor.

GALATASARAY’IN NAMAĞLUP UNVANI

Sergen Yalçın, Galatasaray’ın namağlup unvanına rağmen yoğun bir kayıp yaşayacağını öngörüyor: “29 haftada hiç mağlup olmamış bir takım, kalan 9 haftada kaç maç kaybeder? Soru bu, çok basit. Ben puan kaybedecek dedikten sonra zaten 4-6 puan kaybettiler. Sona kadar her maçı kazanarak gidemeyecekler, bu olmayacak!” Bu ifadeler, Beşiktaş taraftarını sevindirirken, Galatasaray cephesinde gerilim yarattı.

Yalçın, kehanetini daha da ileri götürdü: “En az 1-2 maçta daha puan kaybedecek. Zaten ben 8-10 puan arası kaybeder dedim, her türlü kaybedecekler. Buraya yaz!” Galatasaray’ın bu akşamki derbide bir sürpriz yaşayabileceğini merak eden Yalçın, “Acaba sürpriz bir puan kaybı olacak mı?” şeklindeki sorusuyla heyecanı artırdı.

Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışına da değinerek, “Önemli olan Fenerbahçe’nin kazanarak gelip o arayı kapatması, öne geçmesi. Ama onlar da kaybediyor, sorun orada.” ifadesini kullandı. Galatasaray’ın derbide olası bir puan kaybı, Fenerbahçe’yi yeniden zirve mücadelesine dahil edebilir. Yalçın, ligin kaderinin bu akşam çizilebileceğini vurguladı.

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