Sergen Yalçın’dan Galatasaray İçin Şok Tahmin

GALATASARAY’IN PUAN KAYIP TAHMİNİ

Galatasaray’ın Kasımpaşa ile yaşadığı puan kaybı ve Fenerbahçe’nin Antalyaspor karşısında 3-0’lık galibiyeti sonrasında, Sergen Yalçın dikkat çeken yorumlar yaptı. Sergen Yalçın, sarı-kırmızılıların sezonun geri kalanında kaybedeceği puanlarla ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu. Ekol TV’de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe hakkında fikirlerini paylaşan Yalçın, Galatasaray’ın puan kaybına ilişkin öngörülerini dile getirdi.

SEZONSUZ KAYIP OLACAK

Sergen Yalçın, “Galatasaray 4 puan daha kesin kaybedecek. Yüzde 100 kaybeder 4 puan. Fazlasını bilemem, fazlası da olabiliyor ama 4’ü kesin diyorum sezon bitene kadar. Okan Buruk bu takımı toparlayamazsa, eski sezon başındaki diriliği, enerjiyi, istek ve arzuyu takıma tekrar veremezse çok daha sürpriz puan kayıpları da olabilir” diyerek durumu değerlendirdi. Yalçın, ayrıca Galatasaray’ın daha önce 8-10 puan kaybedeceğini tahmin ettiğini, mevcut puan kayıplarıyla birlikte bu tahminin gerçek olduğuna dikkat çekti.

SONRASI DAHA ZOR OLACAK

Yalçın, kalan maçların zorluklarına işaret ederek, “Her oynadığın maçı kazanamazsın. Bundan sonrası daha da zor olacak. Küme düşme hattındaki takımlar var, deplasmanlara gideceksin. Oralarda sana agresif savunma yapacaklar, kolay değil” ifadelerini kullandı. Son olarak, “Buradan sezon bitene kadar Galatasaray tüm maçlarını kazanır mı? Net söylüyorum, kazanamaz. Fenerbahçe’de biraz tereddütlüyüm ama Galatasaray kesin kazanamaz.” sözleriyle, Galatasaray’ın mücadele şansının düşük olduğunu vurguladı.