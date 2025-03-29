Sergen Yalçın’dan Galatasaray ve Fenerbahçe Yorumu

SERGEN YALÇIN’DAN KESİN TAHMİNLER

Ünlü yorumcu Sergen Yalçın, Beşiktaş ve Galatasaray arasında gerçekleşecek olan maç öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu. Yalçın, şu an ligde namağlup olan Galatasaray için dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Ekol TV’de yaptığı yorumlarda Yalçın, “Acaba sürpriz bir puan kaybı olacak mı? Biz şimdi hiç sürpriz puan kaybını konuşmuyoruz. Galatasaray ne yapacak, 5 maç mı kaybedecek? 29 haftada hiç mağlup olmamış bir takım kalan 9 haftada kaç maç kaybeder. Soru bu, çok basit bir soru” diye belirtti.

Yalçın, açıklamalarında, “Ben puan kaybedecek dedikten sonra 4 veya 6 puan kaybetti zaten. Sona kadar Galatasaray böyle her maçı kazanarak gidemeyecek. O olmayacak. En az 1-2 maçta daha puan kaybedecek. Zaten ben 8-10 puan arası kaybeder dedim. 8 veya 10 puan arası kaybedecek her türlü” şeklinde sözlerine devam etti.

FENERBAHÇE’NİN DURUMU ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Fenerbahçe hakkında da görüş bildiren Yalçın, “Önemli olan Fenerbahçe kazanarak gelip, gümbür gümbür, o arayı kapatıp öne geçebilecek mi? Onlar da kaybediyorlar, sorun orada. Ben ikisinin de puan kaybedeceğini düşünüyorum sezon sonuna kadar, buraya yaz” ifadesini kullandı.