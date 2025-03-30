Sergen Yalçın’dan Şampiyonluk Yarışı Yorumu

SERGEN YALÇIN’DAN DEĞERLENDİRMELER

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın Galatasaray’ı 2-1 mağlup ettiği maç sonrasında açıklamalarda bulundu. Yalçın, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şampiyonluk umutlarıyla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya koydu. Ekol TV yayınında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Galatasaray; Bodrum, Eyüp ve Sivas 3’lüsünü kolay geçer. Son 4 maça geliriz. Fenerbahçe’nin de Galatasaray’ın da kazandığını düşünürsek son 4 maça Galatasaray, 3 puan farkla gelir ama son 4 maçta Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları var.”

GALATASARAY’IN ZOR MAÇLARI

Yalçın, Galatasaray’ın geride kalan 3 maçta Bodrum, Sivas ve Kayseri’yi içeride yenebileceğini ifade ederken, “Zor olabilir ama geçer” dedi. Ancak Samsun maçının kolay olmadığını belirtti. Nedenini ise “Samsun çok iyi zamanında olmayabilir, Galatasaray’da değil. Galatasaray çok iyi durumda değil. Artık kırılganlar, kaybettiler ve her yerde başlarına bir şey gelebilir” şeklinde açıkladı.

FENERBAHÇE’NİN ŞANSLARI VE PUAN FARKI

Fenerbahçe’nin kalan 9 maçında 5’ini kazanacağını öngören Yalçın, “Burada 3-4 tane maç sallantıda. Trabzonspor maçı var, Beşiktaş maçı var, Başakşehir deplasmanı var. Belki Sivasspor ve Gaziantep FK deplasmanları biraz olabilir. Öbürlerini kazanır” ifadelerini kullandı. Puan farkı hakkında da Yalçın, “Galatasaray’ın 8, Fenerbahçe’nin 9 maçı var. Galatasaray 8 maçın net söylüyorum 5 tanesini kazanır. Samsun, Trabzon ve Göztepe… 3 maçı var. Diğer maçları kazanır.” dedi.

Yalçın, Fenerbahçe’nin Trabzonspor’dan sonraki içeride Beşiktaş ve deplasmandaki Başakşehir maçlarının zorluğuna dikkat çekerek, “Galatasaray bu oyunu devam ettirirse her maçı zor kazanır. Bu dediğimi de unutma. Fenerbahçe kalan 9 maçını kazansın şampiyon olur. Galatasaray çünkü lig bitene kadar 4 puan kaybeder” şeklinde konuştu.