Sergen Yalçın’dan Süper Lig Şampiyonluk Yorumu

ŞAMPİYONLUK YARIŞI ÜZERİNE ÖNGÖRÜLER

Son günlerde Trendyol Süper Lig için şampiyonluk tahminleriyle dikkat çeken teknik direktör Sergen Yalçın, son haftanın ardından şampiyonluk mücadelesi ve küme düşme hattını KAFA Sports’da yorumladı. Yalçın, bu defa farklı bir iddia ortaya koydu. Önümüzdeki iki maçında Beşiktaş ve Samsunspor ile karşılaşacak olan Galatasaray’ın bu maçlarına dikkat çeken Sergen Yalçın, “Galatasaray iki maçtan 4 puan alsa bence yeterli.” şeklinde ifade etti.

ŞAMPİYONLUK ŞANSLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Süper Lig’deki şampiyonluk şanslarına değinen Yalçın, “Bana göre şu anda şampiyonluk şansları %95’e %5, %90’a %10. Dört puanlık fark devam etseydi şu anda %65’e %35’e gibi bir konuşma olurdu.” dedi. Ayrıca, “Galatasaray sezon sonuna kadar 6 puan kaybeder diyorum. Peki Fenerbahçe kaç puan kaybeder?” sorusunu da gündeme getirdi.

KÜME DÜŞME HATTI İÇİN TAHMİNLER

Küme düşme hattı ile ilgili puan tahmini de yapan Yalçın, “Küme düşme puanı muhtemelen, ben o hesapları çok yaptığım için çok iyi biliyorum, 40-42 puan aralığında olacak. O 33 puanda olan takımların tamamı şu an yüzde 100 küme düşme adayıdır. Rizespor bile küme düşme adayıdır.” şeklinde konuştu.

GALATASARAY’IN YILDIZ FORVETİ HAKKINDA YORUMLARI

Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den kiraladığı yıldız golcü Victor Osimhen’i öven Yalçın, Süper Lig’deki forvetleri kıyaslayarak, “Galatasaray’dan sonra en iyi santrfor Trabzonspor’da. Banza çoğundan iyi.” ifadelerini kullandı.