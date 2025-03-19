Sergen Yalçın’dan Süper Lig Yorumu

SERGEN YALÇIN’DAN ŞAMPİYONLUK TAHMİNLERİ

Son dönemde Trendyol Süper Lig’deki şampiyonluk tahminleriyle dikkat çeken teknik direktör Sergen Yalçın, son haftaların ardından şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattını KAFA Sports’da değerlendirdi. Yalçın, bu kez ilginç bir iddia ortaya attı. Süper Lig’de gelecek iki maçını Beşiktaş ve Samsunspor ile oynayacak olan Galatasaray’ın bu karşılaşmalarını vurgulayan Sergen Yalçın, “Galatasaray iki maçtan 4 puan alsa bence yeterli” açıklamasını yaptı.

ŞAMPİYONLUK ŞANSLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Sergen Yalçın, Süper Lig’deki şampiyonluk şanslarına dair görüşlerini de paylaştı. “Bana göre şu anda şampiyonluk şansları %95’e %5, %90’a %10 şeklinde” diyen Yalçın, “Dört puanlık fark devam etseydi şu anda %65’e %35 gibi bir konuşma olurdu. Galatasaray sezon sonuna kadar 6 puan kaybeder diyorum. Peki Fenerbahçe kaç puan kaybeder?” ifadelerini kullandı.

KÜME DÜŞME HATTINA DİKKAT

Küme düşme hattı için de puan tahmini yapan Sergen Yalçın, “Küme düşme puanı muhtemelen, ben o hesapları çok yaptığım için çok iyi biliyorum, 40-42 puan aralığında olacak. O 33 puanda olan takımların tamamı şu an yüzde 100 küme düşme adayıdır. Rizespor bile küme düşme adayıdır” şeklinde konuştu.

GALATASARAY’IN GOLCÜSÜ OSIMHEN

Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den kiraladığı yıldız golcü Osimhen’i öven Sergen Yalçın, Süper Lig’deki forvetlerle ilgili karşılaştırmalarda bulundu. Yalçın, “Galatasaray’dan sonra en iyi santrfor Trabzonspor’da. Banza çoğundan iyi” diyerek oyuncuları değerlendirdi.