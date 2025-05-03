Sergen Yalçın, Galatasaray’ı değerlendirdi

MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Ünlü teknik direktör ve spor yorumcusu Sergen Yalçın, Galatasaray’ın EMS Yapı Sivasspor’u 4-1 yendiği maçı değerlendirdi. Maç sonrasında yaptığı yorumlarda Sergen Yalçın, “Galatasaray hak edilmiş bir galibiyet aldı. Çok hızlı oynuyorlar. Osimhen’i kimse tutamıyor. Bulduğunda tüm pozisyonları atıyor.” şeklinde ifadelerini kullandı.

İSMAİL JAKOBS ELEŞTİRİSİ

Eren Elmalı’nın sakatlığının ardından oyuna dahil olan İsmail Jakobs’u eleştiren Yalçın, “Galatasaray, Jakobs’u yeni mi aldı? O çocuk top ayağına geldiği zaman, ‘Bomba geldi’ falan sanıyor herhalde, heyecanlanıyor. Hiç yok, ben de hiç beğenmedim. Eren ondan 5 gömlek daha iyi oyuncu.” dedi.

ŞAMPİYONLUK YARISI

Sergen Yalçın, Galatasaray’ın şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdığını vurgulayarak, “Galatasaray’ın buradan şampiyonluk kaybetmesi mucize olur. Her hafta şansları daha da artıyor.” yorumunu yaptı.