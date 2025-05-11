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Sergen Yalçın, GALATASARAY’ın maçını değerlendirdi. Osimhen ile takviye yapılırsa, şampiyon olur. GALATASARAY, santrfor bulmakta başarılı. Araştırın, iyi oyuncular mevcut. Barış Alper, başarılı bir performans sergiliyor

Sergen Yalçın’ın Galatasaray Değerlendirmesi

Sergen Yalçın, Galatasaray’ın Trabzonspor karşısında elde ettiği galibiyeti Ekol TV’de analiz etti. Okan Buruk’un devre arasında takıma ciddi bir uyarıda bulunduğunu öne süren Yalçın, “Çünkü ilk yarıda rehavet içinde bir Galatasaray vardı. İkinci yarıda rakibi yarı sahadan çıkarmadılar ve zorlanmadan kazandılar” ifadelerini kullandı.

Osimhen ve Gelecek Sezon

Galatasaray’ın Victor Osimhen’i tutup 1-2 takviye yapması durumunda gelecek sezon da favori olacağını belirten Yalçın, “Çünkü oturmuş bir kadrosu var. Osimhen giderse de Galatasaray yenisini alır. Galatasaray, iyi santrforlar buluyor. İyi araştırırsan ve iyi para verirsen oyuncu var” yorumunu yaptı.

Fenerbahçe’nin Durumu

Candaş Tolga Işık’ın “Fenerbahçe neden bulamadı o zaman?” sorusuna yanıt veren Sergen Yalçın, “Ben vereyim hemen 5 tane isim. Çok merak ediyorlarsa ben hemen Avrupa’dan 5 tane isim vereyim. 1 değil, 5 tane vereyim. Zor değil yani bu. Sadece araştırın. Avrupa’da çok önemli santrforlar var, Osimhen gibi tutunamayanlar var, genç olup çıkış yapmak isteyenler var. Yeter ki araştırın, hazıran konmayın” şeklinde konuştu.

Barış Alper Yılmaz’a Yorum

Son olarak Barış Alper Yılmaz hakkında da değerlendirmelerde bulunan Sergen Yalçın, “Barış Alper için ortalamanın altında olduğunu düşünmüyorum. Ben ortalamasının bu olduğunu ve Galatasaray’a 2 senedir çok faydalı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok başarılı. Barış Alper 10 üzerinden 7-8 oynuyorsa büyük iş” diyerek sözlerini sonlandırdı.

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