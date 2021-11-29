Sergen Yalçın güven tazeledi

Son dönem düşüşe geçen Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimden güveni aldı.

Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam kararı alındı. Siyah beyazlı yönetim, tecrübeli çalıştırıcıya güvendiklerini ifade etti.

Beşiktaş’ta, GZT Giresunspor mağlubiyetinin ardından hareketli saatler yaşandı.

Lig ve Avrupa’da alınan kötü sonuçlar sonrasında Başkan Ahmet Nur Çebi, As başkan Emre Kocadağ ve teknik direktör Sergen Yalçın bir araya geldi. Başkan Çebi’nin ofisinde yaklaşık 1 saat görüşme sonrasında deneyimli teknik adamla yola devam kararı alındı.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Ahmet Nur Çebi’ye “Takımı şu anki durumundan çıkartabileceğimi düşünüyorum. Oyuncu grubuma da güveniyorum.” dediği öğrenildi.

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin gerek teknik ekipte gerekse futbolcu kadrosunda radikal değişiklik istemesi durumunda Sergen Yalçın’a onay verebileceği belirtildi.

Ancak deneyimli çalıştırıcının böyle bir şey istemediği de gelen haberler arasında.

Öte yandan Cuma günü Kasımpaşa ile karşılaşacak siyah beyazlılarda sezonu kapatan Mert Günok ile yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak Alex Teixeira ise bu maçta forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Necip Uysal da takımdaki yerini alamayacak.