Sergen Yalçın: Her şey olabilir

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alınan yenilgi sonrası yaptığı açıklamada oynanacak beş maç daha olduğunu belirtti.

Kendi sahalarında kaybettiklerini hatırlatan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “İçeride kaybettik. Kötü bir başlangıç yaptık. Ama oynanacak beş tane daha maç var. Her şey olabilir” sözleriyle umutlu konuştu.

Takımın mücadelesinden gayet memnun olduğunu kaydeden Yalçın, “Bütün kurguyu istediğimiz gibi kurduk. Şanssız geçen pozisyonlar var. Yarım metrelik, bir metrelik önümüze düşmeyen toplar var. Şansımız olsaydı, aynı şeyleri biz de bulabilirdik. Ben takımımızın oyunundan gayet memnunum. Çok üst seviye bir takımla oynadık. Oynadığımız takım bu ligin gediklisi ve en üst seviyede oynayan bir ekip. Çok hafife almayalım oynadığımız takımı. Onlara karşı bu kadar mücadele etmek, oyunun kırılma anlarının olması beni ümitlendirdi. Öne geçseydik bizim istediğimiz oyun oynanacaktı. Onlar öne geçince onların istediği oyun oynandı. Beklediler ve çok çabuk çıkan bir takım. 2-0’dan sonra risk almak zorundasınız. O riski aldığınızda 3’ü 4’ü yemememiz biraz mucize bir durum” dedi.

Skor anlamında olmasa da kendilerini tatmin edecek bir başlangıç yaptıklarını söyleyen Siyah beyazlılar’ın teknik patronu şöyle konuştu,

“Bu maçı kaybettik ama başka şeyler kazandık. Önümüzdeki maçlara daha ümitle bakıyoruz. Bizim için mücadele ve koşu seviyeleri yeterli. Ancak bu seviyesi yüksek maçlarda küçük ayrıntılar çok ciddi sonuçlar doğurabiliyor. 45’te taçtan yediğimiz gol, takımımızın psikolojik olarak aşağı düşmesinin nedeni. Bu bizim çözeceğimiz bir şey. Bu seviyelerde olmuyor. Devreye 1-0 girseydik, oyuncuların performansını bunun yüzde 20 fazlasını görebilirdiniz. Oyuncularımın çok fazla mücadele etmesi var. Oyunu sağdan sola, soldan sağa çok çabuk çevrirebiliyoruz. Bir çok şeyi yapabiliyoruz. Oyunun pozitif taraflarına bakıyoruz. Ama artıları daha fazla.”

“Buradaki performansımızı ligde göstersek ne olurdu?”

Şampiyonlar Ligi’nde bazı takımların bütçesinin 1 milyar Dolar’dan fazla olduğunu vurgulayan 48 yaşındaki teknik adam, “Oynadığınız takımların, oyuncuların bir kalitesi var. Oynanan ligin bir seviyesi var. Biz bu seviyelere alışık bir ülke değiliz. Biz Beşiktaş olarak bu tempoya ve bu seviyelere takımı çıkarmaya çalışıyoruz. Oynadığımız lig maçlarındaki tempomuz buralara yetmez. Yetmediğini de bu akşam burada gördük. Buradaki performansımızı ligde göstersek ne olurdu? Biraz o tarafından bakın. Bizim elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Milli takımlara oyuncu gönderiyoruz. oyuncular 15-20 saat gidenler gelenler var. Biz de içeride bir sürü problem yaşıyoruz. Üç gün sonra bir maç oynayacağız. Üç gün sonra bir tane daha, üç gün sonra bir tane daha oynayacağız. Biz bu grupla tüm bu maçları oynayamayız. Bu play-station oyunu değil. O çok kolay, onu al bunu sat. Ben hiç oynamadım ama öyle oluyor herhalde. Burası çok farklı bir iş. Benim konuşmamla sahadaki işler aynı olamayabilir. Bu canlı bir oyun. Tamamen performansa dayalı bir oyun. Artı yönlere pozitif taraflara bakalım. Çok iyi bir mücadele olduğunu düşünüyorum. Bu ligin belki de favori adaylarından bir tanesiyle oynadık. Bundan alacağımız dersleri alacağız. Geleceğe ümitle bakıyoruz. Oynanan oyunun iyi yanlarını alacağız” ifadelerini kullandı.

Gruptaki takımlar belli olduktan sonra bazı yorumcuların “kolay grup” ifadeleri için de Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, “Önce kendimizi bilmemiz gerekiyor. Ülkemizdeki oynanan oyunu benimsememiz gerekiyor. Hep başka şeylerle uğraştığımız için kendimize bakmıyoruz. Kendimizi eleştirmiyoruz. Futbolda neredeyiz, konumumuz nedir? Nasıl başarılı olabiliriz? Neler yapmamız lazım? Seviyemizi nereye çıkarmamız lazım? Sorular bunlar olmalı. Bizde zaten hangi kura çekilirse çekilsin, neresi çekilirse çekilsin bizim için zaten her şey kolay. Ama maalesef hiçbir şeyi başaramıyoruz” sözleriyle gerçeğe vurgu yaptı.

A Milli Futbol Takımı’na Stefan Kuntz’un gelecek olmasıyla ilgili de Sergen Yalçın, “Hayırlı olsun. Ama benim yorumlayacağeım bir konu değil. Öyle bir karar verilmişse lig çalışanları olarak elimizden gelen yardımı yaparız” ifadelerini kullandı.