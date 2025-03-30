Sergen Yalçın’ın Şampiyonluk Kehaneti Dikkat Çekti

DERBİDE BEŞİKTAŞ GALİP GELDİ

Beşiktaş ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirilen bu derbide kazanan taraf, 2-1’lik skorla siyah – beyazlılar oldu. Ev sahibi ekip, galibiyeti 23. dakikada Rafa Silva ve 66. dakikada Gedson Fernandes’in golleriyle elde etti. Galatasaray’ın ise tek golü, 45. dakikada Lucas Torreira’dan geldi.

PENALTILAR VE SIRALAMADA DEĞİŞİKLİKLER

Bu sonucun ardından Beşiktaş, 2 maçlık bir aradan sonra galip gelerek puanını 47’ye çıkararak 4. sırada yer aldı. Galatasaray ise sezon içerisinde ilk kez kaybederek 71 puanda kaldı, ancak liderliğini sürdürdü. Sarı – kırmızılı ekip, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının 6 olduğunu gösteriyor.

YALÇIN’DAN ŞAMPİYONLUK KEHANETİ

Spor yorumcusu Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası Ekol TV’de şampiyonluk tahmininde bulundu. Yalçın’ın yorumları, maçın ardından futbolseverler arasında dikkat çekti.