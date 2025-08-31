Sergen Yalçın: İşimiz Çok Kolay Değil!

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI SONRASI DEĞERLENDİRME

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi ve deplasmanda 2-0’lık bir mağlubiyet aldı. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

ALANYASPOR’U TEBRİK ETTİ

Yalçın, Alanyaspor’un performansını takdir ederek, “Alanyaspor’u tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var. Bunun farkındayız.” şeklinde konuştu. Devamında, “Bugün farklı formatla da oynadık ama camiamızın, taraftarımızın bilmesi gereken futbolun isimle oynanmadığı. Futbol, mücadele sahada!” ifadelerini kullandı. Bu durumun, takımın performansına ve sahada gösterdikleri çabaya yansıdığını vurgulayan Yalçın, “Çok isimlere takılmamak lazım. Futbol adına çok bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu oyun bizim oyunumuz değil.” şeklinde görüş belirtti. Takımın, daha etkili, rakibi oynatmayan ve oyunun kontrolünü elinde tutan bir futbol sergilemesi gerektiğini dile getirdi.

KADRODAKİ SIKINTILAR

Transfer durumu hakkında açıklamalarda bulunan Yalçın, “Kenar oyuncumuz yok! Bir tane var, o da sakat. Kimseden gizlemeye gerek yok.” dedi. Takıma katılması gereken 1-2 kenar oyuncunun veya merkez orta saha oyuncusunun, mevcut durumu çok değiştiremeyeceğini ifade etti. Yalçın, “Önümüzde süre var, tabii ki çalışacağız. Görünen tabloda işimiz çok kolay değil!” diyerek takımın mevcut durumu ve geleceği hakkında endişelerini paylaştı.