Süper Lig’de bu sezon istenen performansı gösteremeyem Beşiktaş, en son Giresunspor’a 4-0 yenildi.

Konuya ilişkin Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, istifasını sunacağı öğrenildi.