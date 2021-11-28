Ana Sayfa Spor Sergen Yalçın istifa edecek! Sergen Yalçın istifa edecek! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın istifasını sunmak için Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşeceği belirtildi. 28 Kasım 2021 Paylaş WhatsApp Twitter Facebook Email Print Telegram LINE Viber Linkedin Süper Lig’de bu sezon istenen performansı gösteremeyem Beşiktaş, en son Giresunspor’a 4-0 yenildi. Konuya ilişkin Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşecek olan teknik direktör Sergen Yalçın’ın, istifasını sunacağı öğrenildi. İstanbul açık enter location 16.7 ° C 17.1 ° 16.7 ° 67 % 6.7kmh 0 % Paz 17 ° Pts 20 ° Sal 15 ° Çar 10 ° Per 13 ° EN YENİLER Sergen Yalçın istifa edecek! Bakıcı maaşları 20 bin liraya kadar çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran lideri Reisi ile görüştü Şentop’tan Avrupa’ya mülteci hatırlatması İngiltere’yi ‘Arwen’ vurdu: 3 ölü Sınırlar yeniden belirlenecek Daha Fazla Göster