Sergen Yalçın: Minimum 10 milyon Euro’ya veririz

Son şampiyon Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, takımını güçlendirmek için yapılacak transferlere değindi.

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren başarılı teknik adam, “6 tane yabancının kulübede oturması doğru mu? Oyuncu nasıl yetişir, nerede yetişir? Oyuncu yetiştirmek için 3 tane oynatmak mı gerekir? Tesislere bakalım, oyuncuların okuluna bakın, beslenmesine bakın… Oyuncu bana geldiğinde 2 sene oynayacak hale gelsin diye uğraşıyoruz. Bunların altyapıda olması gerekiyor. Rıdvan’ı kiralar mıyız? Biz Ersin’i ve Rıdvan’ı minimum 10 milyon euroya veririz Utku’yu Karagümrük’e kiralıyoruz. Montero’yu tamamen alacağız.” dedi.

Rıdvan’ın sakatlandıktan sonra fiziksel ve oyun olarak geriye gittiğini söyleyen Yalçın, “Biz formda olan oyuncuyla oynamak zorundayız. Arka arkaya maçlar oynuyoruz. Bir tanesi düşünce bir tanesiyle devam ettik.” şeklinde konuştu.