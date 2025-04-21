Sergen Yalçın, Mourinho’yu sert eleştirdi

YALÇIN’DAN MOURİNHO’YA AĞIR ELEŞTİRİLER

Ünlü yorumcu Sergen Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Kayserispor beraberliğinin ardından yaptığı açıklamaları sert şekilde eleştiriyor. Ekol TV’de yaptığı yorumlarda Yalçın, “Eskiden filmlerin sonunda ‘The End’ yazardı. Bu akşam ligin üst tarafı bitti. Sürpriz de bir şey değil söylediğimiz, herkes tarafından aynı şey düşünülüyordur. Fenerbahçe Samsun ile Kayseri’yi yenmiş olsaydı bugün Galatasaray’ın 1 puan arkasındaydı. Yüzde yüz şampiyonluk adayıydın.” diyerek Mourinho’nun yanlış tercihlerine dikkat çekti.

MOURINHO’NUN TERCİHLERİNE TEPKİ

Yalçın, “3-2 oyuncu değişikliğinden sonra yapılan iki tane oyuncu değişikliği var. Birisi bu teknik direktör arkadaşa Fenerbahçe’nin teknik direktörü olduğunu hatırlatmalı mı acaba?” sözleri ile Mourinho’nun önceliklerini sorguladı. “Kayserispor teknik direktörü gibi hareket ediyor, sanki küme düşmeye oynayan takımın teknik direktörü gibi iki savunmacı aldı 3-2’den sonra. Sen Fenerbahçe’nin teknik direktörüsün, 3-2 olduktan sonra 4-2’yi, 5-2’yi kovalamaz mısın?” ifadeleriyle, Mourinho’nun yanlış oyun stratejisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yalçın, “79’da 3-2 öne geçti ve iki tane savunmacı soktu oyuna. Ayıp değil mi! Sen bu kadar mı yüreksizsin! Koskoca Fenerbahçe’nin antrenörüsün sen ya! Maç bitsin diye oyuncu değiştiriyorsun. Dünyanın en saçma işidir.” diyerek, Mourinho’nun tercihlerinin Fenerbahçe için tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Ayrıca, “Bu Mourinho, nasıl bu kadar kupalar kazanmış? Bu anlattığım şeyler normal şeyler değil.” diyerek, takımın mevcut durumunun kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

YALÇIN’DAN MOURINHO’YA KÜLTÜR ELEŞTİRİSİ

Son olarak, Jose Mourinho’nun basın toplantısındaki “4-5 maç kazanınca en iyi, kaybedince en kötü oluyorsunuz.” sözlerine değinen Yalçın, “Biz Mourinho için hiçbir zaman kötü teknik direktör demedik. Biz bu Portekizlilerin kültürünü iyi biliyoruz, masal anlatma bize! Sizin kültürünüz tazminat kültürü; başka bir kültürünüz yok.” diyerek, Mouruhino’nun futbol kültürüne yönelik eleştirilerde bulundu. Ayrıca, Mourinho’nun Okan Hoca’ya yaptığı hareketi sorgulayarak, “Dengeli bir insanın yapacağı bir hareket miydi?” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.