Sergen Yalçın: Oyun Bizim Değil!

SÜPER LİG’İN 4. HAFTASINDA BEŞİKTAŞ’IN ALANYASPOR’A MAĞLUBİYETİ

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında Alanyaspor’la karşılaştı ve deplasmanda 2-0’lık mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Maçın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, takımının performansıyla ilgili düşüncelerini paylaştı.

TEKNİK DİREKTÖR YALÇIN’IN DEĞERLENDİRMELERİ

Yalçın, “Alanyaspor’u tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var. Bunun farkındayız. Bugün farklı formatla da oynadık ama camiamızın, taraftarımızın bilmesi gereken, futbolun isimle oynanmadığı” ifadelerini kullandı. Futbolun, sahada mücadele gerektirdiğine dikkat çekerek, “Çok isimlere takılmamak lazım. Futbol adına çok bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu oyun bizim oyunumuz değil. Çok daha sağlam, rakibi oynatmayan, çok daha hücum yapan, rakibe izin vermeyen, oyunun kontrolünü elinde tutan bir Beşiktaş olmalı” dedi.

GÖRÜNEN TABLODA ZORLUKLAR VAR

Yalçın, maç sonuçlarının yanında takımda yaşanan sakatlık durumuna da değindi. “Kenar oyuncumuz yok! Bir tane var, o da sakat. Kimseden gizlemeye gerek yok. 1-2 tane kenar, belki merkez orta saha… 1-2 oyuncu bizi ne kadar değiştirir?” diyerek mevcut durumu anlattı. Takımın önünde zorlu bir dönemin olduğunu belirten Yalçın, “Görünen tabloda işimiz çok kolay değil!” diyerek geleceğe yönelik umutlu çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.