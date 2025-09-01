Sergen Yalçın: Oyun, Bizim Oyun Değil!

BEŞİKTAŞ’IN ALANYASPOR MAĞLUBİYETİNDEN SONRAKİ DEĞERLENDİRMELERİ

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor’a 2-0 yenildi. Maçın ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, takımının performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

ALANYASPOR’U TEBRİK ETTİ

Yalçın, Alanyaspor’u tebrik ettikten sonra, “Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var. Bunun farkındayız. Bugün farklı formatla da oynadık ama camiamızın, taraftarımızın bilmesi gereken, futbolun isimle oynanmadığı!” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Futbol, mücadele sahada! Çok isimlere takılmamak lazım. Futbol adına çok bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu oyun bizim oyunumuz değil. Çok daha sağlam, rakibi oynatmayan, çok daha hücum yapan, rakibe izin vermeyen, oyunun kontrolünü elinde tutan bir Beşiktaş olmalı. Bugün gelinen noktada beklentinin çok altında bir oyun, istek, arzu, mücadele, savaşma! Bu şekilde olmaz! Biz bunu değiştirmek için çok mücadele edeceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz!” şeklinde konuştu.

TRANSFER KONUSUNA DEĞİNDİ

Deneyimli teknik adam, transfer konusunu da gündeme getirerek, “Kenar oyuncumuz yok! Bir tane var, o da sakat. Kimseden gizlemeye gerek yok. 1-2 tane kenar, belki merkez orta saha… 1-2 oyuncu bizi ne kadar değiştirir? Önümüzde süre var, tabii ki çalışacağız. Görünen tabloda işimiz çok kolay değil!” dedi. Bu açıklamalar, takımın mevcut durumunu ve geleceğe dair planlarını gözler önüne seriyor.