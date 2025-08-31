Sergen Yalçın: Oyun Bizim Oyun Değil!

BESİKTAŞ ALANYASPOR’A MAĞLUP OLDU

Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor’a 2-0 yenildi. Maç sonrası teknik direktör Sergen Yalçın, takımın durumu hakkında açıklama yaptı.

Yalçın, “Alanyaspor’u tebrik etmek lazım. Biz beklentinin çok altında kaldık. Kötü bir gidişat var. Bunun farkındayız. Bugün farklı formatla da oynadık ama camiamızın, taraftarımızın bilmesi gereken, futbolun isimle oynanmadığı!” sözlerini kullandı. Ayrıca, futbolun mücadelenin sahada yapıldığını vurgulayan Yalçın, “Futbol adına çok bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Bu oyun bizim oyunumuz değil. Çok daha sağlam, rakibi oynatmayan, çok daha hücum yapan, rakibe izin vermeyen, oyunun kontrolünü elinde tutan bir Beşiktaş olmalı. Bugün gelinen noktada beklentinin çok altında bir oyun, istek, arzu, mücadele, savaşma! Bu şekilde olmaz! Biz bunu değiştirmek için çok mücadele edeceğiz. Sonucu hep birlikte göreceğiz!” ifadelerine yer verdi.

TRANSFER DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Transfer konusunda da görüşlerini paylaşan Yalçın, “Kenar oyuncumuz yok! Bir tane var, o da sakat. Kimseden gizlemeye gerek yok. 1-2 tane kenar, belki merkez orta saha… 1-2 oyuncu bizi ne kadar değiştirir? Önümüzde süre var, tabii ki çalışacağız. Görünen tabloda işimiz çok kolay değil!” şeklinde konuştu.