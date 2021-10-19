Sergen Yalçın: Performanslar inişli çıkışlı olabilir

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımda sakatlık yaşayan oyuncuların dönüşte performanslarında iniş çıkışlar yaşanabileceğini söyledi.

Devler Ligi’nde Sporting Lizbon’u ağırlayacak olan temsilcimiz Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, “Tek düşündüğümüz şey bu maçı kazanmak” dedi. Yalçın, Ersin, N’Sakala, Pjanic ve Teixeira’nın ilk 11’de başlayacağını da söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Sporting Lizbon’u konuk edecek olan temsilcimiz Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın, düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

Deneyimli antrenörün açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“Genel bir oyun mantalitemiz var camia olarak. Geçen sene de aynı oyun mantalitesiyle oynadık. Bu sene de ödün vermemeye çalışıyoruz. Dortmund maçında da önde oynayan, hücum oynayan, kazanmak için bazı riskleri de alan bir Beşiktaş tabiki yarın da hepimizin arzusu. Kazanarak en azından yarın itibariyle 3 puanı almış bir Beşiktaş görmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi müsabakaları kolay değil. Bu sene çok ciddi problemler yaşadık. Sakatlıklar ritmimizi fazlasıyla bozdu diyebilirim. Dönüşler çok önemli tabi. Sakatlık dönüşü ve oyuncuların maç ritmini yakalamaları aynı şey değil. Doğal olarak o tempoyu yakalamaları biraz süre alıyor, o yüzden bazı oyuncularla ilgili ufak tefek sorunlar yaşıyoruz saha içinde. Şu anki benim tek isteğim sağlıklı bir şekilde oyuncularımın geri dönüp tekrar form tutmaları.”

“Türkiye Ligi’nde yabancı kuralı var. O açıdan bazı bölgelerde bazı oyuncuları kullanamıyoruz. Ligde en rahat olduğumuz yer N’Sakala’nın olduğu bölge. 3 oyuncumuz var 3’ü de hazır. Şampiyonlar Ligi’nde böyle bir sıkıntımız yok. Yarın da N’Sakala’yı kullanacağız. Pjanic’i de kullanmayı düşünüyoruz. İnşallah o da yarın başlayacak. Yaklaşık bir haftadır takımla antrenman yapıyor. Umarım herhangi bir sorun yaşamaz.”

“2 tane oynayabilecek potansiyele sahip kalecimiz var. 3. kalecimiz de yavaş yavaş gelişiyor. Son maçta Ersin 1 maç önce geldi milli takımdan. Kaleci konusunda çok sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yenilen golleri kaleciye bağlıyoruz. Savunma en önde başlar. Kaybedilen maçlar veya yenilen golleri ben kesinlikle kalecilere bağlamıyorum. Mert de oynayabilir Ersin de oynayabilir ben çok bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Yarın Ersin ile başlayacağım.”

“Atiba Başakşehir maçından önce bir problemi olduğunu söyledi ama kendisi maça başlamak istedi. Bir sonraki milli maç arasına kadar olacağını düşünmüyoruz. N’Koudou ve Topal’ın bir sonraki hafta takıma katılacaklarını düşünüyoruz. Bazen performanslar sakatlık dönüşü inişli çıkışlı olabilir.”

“Ligin devamında toparlanacağımızı düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi’nde de kazanmak istiyoruz. Herhangi bir hedef yok, sadece yarınki maçı düşünüyoruz.”

“Alex de başlayacak yarın, onu da yeterince dinlendirdik. Hedef olarak yarınki maçı kazanamazsak grupta ilk 2 için hedefimiz kalmayacak. Tabiki kazanmak istiyoruz. İlk 2 şansımız olabilir mi. Tek düşündüğümüz şey yarınki maçı kazanmak. Yarın kazanıp sonra neler olacağını hep birlikte görürürüz.”

“Kamp yapmamaya gelince, biz geçen sezon pandemi döneminde bile kamp yaptık. Bazen çok arka arkaya maçlar olunca oyuncularımızı biraz daha dinlendiriyoruz. Aileleriyle daha fazla vakit geçirmelerini istiyoruz. Herhalde böyle sorunlar sadece bizim ülkemizde oluyor. İşler biraz kötü gidince elli tane sorun ortaya çıkıyor. Geçen sene de böyle şeylerle karşılaştık. Bunlar sadece bizde var. Başka yerlerde hiç böyle şeyler konuşulmuyor maalesef.”

“İyi oynamak istiyoruz, oyuncularımızın koşmasını istiyoruz. Bunları önceden öngöremem, öyle bir özelliğim yok. Herkesin hedefi bu. Mücadele etmek, koşmak zaten olması gereken şeyler. Bir takım mücadele ediyor diye ekstra bir şey yapmıyor, zaten oyunun özelliği bu. Şampiyonlar Ligi istatistiklerine yaklaşmak zorundayız eğer rakiple başa baş oynamak istiyorsak. Türkiye’de oynadığımız istatistiklerle Şampiyonlar Ligi’nde maalesef başarılı olamayacağız. İki lig arasındaki sorunu oynadığımız maçlarda da yaşıyoruz. Dortmund maçında bile o seviyeleri yakalayamadık. Çok mücadele ettik ama yine istediğimiz seviyenin altında kaldık. Burada çok daha başka şeyler olması gerekiyor oyunun içinde. Aslında çok iyi başladık ama sakatlıklar takımı çok böldü. Onların dönmesi ve hazırlanması gerekiyor. Bunların hepsi bir süreç gerektiriyor. Bizim böyle bir sürecimiz yok. Ne kadar, nereye kadar yapabiliriz bilemiyorum. Yarın kazanır mıyım bilemiyorum sadece iyi hazırlanıyoruz. Umarım yarın her şey istediğimiz gibi olur.”