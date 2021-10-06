Sergen Yalçın PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş’ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın’ın PFDK’ya sevk edildiğini duyurdu.
Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın Süper Lig’de Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderildi.
Süper Lig ekipleri Fraport TAV Antalyaspor, VavaCars Fatih Karagaümrük, İttifak Holding Konyaspor, Yukatel Denizlispor, GZT Giresunspor ve Çaykur Rizespor da çeşitli sebeplerle PFDK’ya sevk edildi.