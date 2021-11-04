Sergen Yalçın: Sorumlu benim

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, alınan yenilgi sonrası sorumluluğun kendisinde olduğunu söyledi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sporting Lizbon karşısında ağır bir mağlubiyet aldıklarını belirterek, “Kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil” dedi.
Şampiyonlar Ligi C Grubu’ndaki 4. maçında deplasmanda Sporting Lizbon karşısında alınan 4-0’lık skoru “ağır bir mağlubiyet” olarak değerlendirdi.
Yalçın, karşılaşmanın ardından Jose Alvalade Stadı’nda tek soru alarak basın toplantısı düzenledi.
“HAKEMİN YARATTIĞI PENALTIYLA MORALİMİZ BOZULDU”
“Kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil” diyen Yalçın şunları kaydetti: