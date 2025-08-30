Sergen Yalçın Transferi Gerçekleştiriyor

TRANSFER HAMLESİ

Süper Lig takımı Beşiktaş’ta yeni teknik direktör Sergen Yalçın, transferdeki ilk adımını atmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekipte kanat eksikliği, Lausanne karşılaşmasında bir kez daha açıkça belli olunca, yönetim harekete geçiyor. Başkan Serdal Adalı’nın Wolfsburg ile yaptığı görüşmeler sonucunda, 27 yaşındaki Vaclav Cerny’nin kiralanması konusunda prensipte anlaşıldığı öğrenildi.

CERNİ’NİN KİRALANMASI VE GÖRÜŞMELER

Çek futbolcunun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiralanacağı, resmi belgelerin önümüzdeki günlerde imzalanmasının beklendiği ifade ediliyor. Yalçın, daha önce yorumcu olarak görev yaptığı dönemde Glasgow Rangers-Fenerbahçe karşılaşmasında Cerny’i izleyip “Bayıldım, gerçek bir 8 numara” sözleriyle övgüde bulundu. Tecrübeli teknik adamın bu düşüncelerini yönetime bildirmesinin ardından transfer için işlemler hızlandırılıyor.