Spor

Sergen Yalçın, Üç Transfer İstedi!

sergen-yalcin-uc-transfer-istedi

BEŞİKTAŞ’TA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ole Gunnar Solskjaer’in takımdan ayrılmasının arkasından Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı atadığını duyurdu. Yeni hoca, göreve başlar başlamaz odaklandığı konuları belirledi.

İLK TALEP: ÜÇ TRANSFER ZORUNLULUĞU

Başkan Serdal Adalı ile geç saatlerde bir araya gelen Yalçın, takımı yeniden ayağa kaldırabilmek için acilen üç yeni transferin gerektiğini ifade etti. Deneyimli teknik yönetici, özel olarak sağ bek ile sağ ve sol kanat takviyelerinin önemine vurgu yaptı.

KANAT OYUNCULARININ ÖNEMİ

Takımın hücum gücünü artırmak amacıyla kanat oyuncularının kritik bir rol üstlendiğini belirten Yalçın, transfer sürecinin hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Başkan Adalı, bu bölgeler için çalışmaların başladığını ve aday oyuncuların belirlendiğini dile getirdi. Daha önce Solskjaer’in de benzer taleplerle yönetimi bilgilendirdiği öğrenildi.

ÖNEMLİ

Manşet

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray’a Geçmeye Hazırım

Hakan Çalhanoğlu, Inter'deki kariyerine rağmen Galatasaray'a transfer olma arzusunu ve bu hedef için fedakarlık yapmaya istekli olduğunu ifade etti.
Dünya

Ultrasonda Bebekler Mutlu Ama Kısa!

ABD'li genç bir anne adayı, ultrasonda yapışık ikizler tespit edince zor bir seçim yapmak zorunda kaldı. İkizler, doğumdan kısa bir süre sonra hayata veda etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.