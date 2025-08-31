Sergen Yalçın, Üç Transfer İstedi!

BEŞİKTAŞ’TA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Ole Gunnar Solskjaer’in takımdan ayrılmasının arkasından Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı atadığını duyurdu. Yeni hoca, göreve başlar başlamaz odaklandığı konuları belirledi.

İLK TALEP: ÜÇ TRANSFER ZORUNLULUĞU

Başkan Serdal Adalı ile geç saatlerde bir araya gelen Yalçın, takımı yeniden ayağa kaldırabilmek için acilen üç yeni transferin gerektiğini ifade etti. Deneyimli teknik yönetici, özel olarak sağ bek ile sağ ve sol kanat takviyelerinin önemine vurgu yaptı.

KANAT OYUNCULARININ ÖNEMİ

Takımın hücum gücünü artırmak amacıyla kanat oyuncularının kritik bir rol üstlendiğini belirten Yalçın, transfer sürecinin hızlı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini söyledi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Başkan Adalı, bu bölgeler için çalışmaların başladığını ve aday oyuncuların belirlendiğini dile getirdi. Daha önce Solskjaer’in de benzer taleplerle yönetimi bilgilendirdiği öğrenildi.