Sergen Yalçın Üç Transfer İstedi!

BEŞİKTAŞ’TA YENİ DÖNEM BAŞLADI

Ole Gunnar Solskjaer’in görevden ayrılmasının ardından Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ı getirdi. Yeni teknik direktör, göreve başlar başlamaz, önceliklerini belirledi.

TRANSFER TALEPLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Başkan Serdal Adalı ile geç saatlerde bir araya gelen Yalçın, takımı canlandırmak adına üç transferin acil olduğunu dile getirdi. Deneyimli teknik adam, sağ bek ile sağ ve sol kanat oyuncularına yapılacak takviyelerin önemine vurgu yaptı.

KANAT OYUNCULARI HÜCUMDA ANAHTAR ROL OYNUYOR

Hücum gücünü artırmak için kanat oyuncularının rolünün kritik olduğuna dikkat çeken Yalçın, transfer sürecinin bir an önce hızlandırılması gerektiğini aktardı.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Başkan Adalı, bu bölgeler için transfer çalışmalarının sürdüğünü ve çeşitli aday oyuncuların belirlediğini belirtirken, daha önce Solskjaer’in de benzer transfer taleplerinde bulunduğu öğrenildi.