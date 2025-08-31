Sergen Yalçın Üç Transfer İstedi

BEŞİKTAŞ’TA YENİ DÖNEM

Ole Gunnar Solskjaer’in görevine son verilmesinin ardından Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ı atadı. Siyah-beyazlı takımın yeni hocası, göreve başladıktan sonra önceliklerini netleştirdi.

TRANSFER İHTİYACI

Başkan Serdal Adalı ile gece saatlerinde bir araya gelen Yalçın, takımın güçlenmesi için acilen üç transfere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Deneyimli teknik adam, özellikle sağ bek ile sağ ve sol kanat oyuncularının transferinin önemli olduğuna dikkat çekti.

KANAT OYUNCULARI ÖNEMLİ

Takımın hücum yeteneğini artırmak adına kanat oyuncularının kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Yalçın, transfer sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

YÖNETİMDEN TRANSFER ÇALIŞMALARI

Başkan Adalı ise bu mevkiler için çalışmalara başladıklarını ve uygun aday oyuncuların belirlendiğini aktardı. Daha önce Solskjaer’in de benzer transfer taleplerinde bulunduğu bilgisi de edinildi.