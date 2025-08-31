Spor

Sergen Yalçın Üç Transfer İstedi

sergen-yalcin-uc-transfer-istedi

BEŞİKTAŞ’TA YENİ DÖNEM

Ole Gunnar Solskjaer’in görevine son verilmesinin ardından Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ı atadı. Siyah-beyazlı takımın yeni hocası, göreve başladıktan sonra önceliklerini netleştirdi.

TRANSFER İHTİYACI

Başkan Serdal Adalı ile gece saatlerinde bir araya gelen Yalçın, takımın güçlenmesi için acilen üç transfere ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Deneyimli teknik adam, özellikle sağ bek ile sağ ve sol kanat oyuncularının transferinin önemli olduğuna dikkat çekti.

KANAT OYUNCULARI ÖNEMLİ

Takımın hücum yeteneğini artırmak adına kanat oyuncularının kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Yalçın, transfer sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

YÖNETİMDEN TRANSFER ÇALIŞMALARI

Başkan Adalı ise bu mevkiler için çalışmalara başladıklarını ve uygun aday oyuncuların belirlendiğini aktardı. Daha önce Solskjaer’in de benzer transfer taleplerinde bulunduğu bilgisi de edinildi.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan, Mezunlara Sert Mesaj Verdi: “Bizi Bulur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harp okullarında düzenlenen diploma töreninde Türk ordusuna yönelik eleştirilere tepki gösterdi ve simsarların siyasi çıkar elde etmeye çalıştığını belirtti.
Gündem

Muğla’da Uyuşturucu Bağımlısı Genç Yangın Çıkardı

Muğla'da bir genç, ailesiyle çıkan tartışmanın ardından uyuşturucu etkisi altında evini ateşe verdi. Olayın detayları araştırılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.