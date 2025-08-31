Sergen Yalçın Üç Transfer İstedi!

Spor

BEŞİKTAŞ’TA YENİ DÖNEM

Ole Gunnar Solskjaer’in görevinden ayrılmasının ardından Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ı atadı. Yalçın, yeni görevi çerçevesinde ilk önceliklerini belirlemeye başladı.

ÜÇ ACİL TRANSFER

Başkan Serdal Adalı ile geç saatlerde bir araya gelen Yalçın, takımın yeniden toparlanabilmesi için üç transferin acilen yapılmasının gerektiğini ifade etti. Deneyimli teknik adam, özellikle sağ bek ile sağ ve sol kanat oyuncularının takıma katılmasının önemine dikkat çekti.

KANATLARIN ÖNEMİ

Hücum gücünü artırmak amacıyla kanat oyuncularının oldukça kritik olduğunu belirten Yalçın, transfer sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

YÖNETİMDEN TRANSFER HAMLESİ

Başkan Adalı, bu bölgelerde transfer çalışmalarının devam ettiğini ve potansiyel oyuncuların belirlendiğini dile getirdi. Daha önce Solskjaer’in de benzer transfer taleplerinde bulunduğu öğreniliyor.

