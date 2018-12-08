Sergen’den Beşiktaş açıklaması

Dün akşam oynanan Beşiktaş maçının ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan açıklama geldi.

“Maçtan önce bir puan deselerdi konumumuz itibarıyla mutlu olabilirdim ama maalesef maçtan sonra bir puana mutlu olamadık.” diyen Yalçın, “Çünkü kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kazanacak fırsatları yakaladık ama bu sefer de sonuçlandıramadık. Kaleciyi geçemedik maalesef. Oyuncuların performansından memnunum. Takım bugün çok iyi mücadele etti. Çok iyi savunma kurgusu uyguladık. Neredeyse rakibe maçın tamamında pozisyon vermedik. Oyunsal anlamda eksiklerimiz var. Zaman içerisinde çalışarak bu eksiklerimizi de gidereceğimizi umuyorum. Devre arası takviye de yapabiliriz.” şeklinde görüş belirtti.

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