Sergi Açıldı, Danışanlar Ürünler Sergiledi

SERGİ AÇILIŞI VE KATILIMCILAR

Trabzon Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde danışmanlık hizmeti alan bireylerin eserlerinin sergilendiği bir etkinlik düzenlendi. Açılışta, İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmet veren merkezde tedavi alan danışanların, Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirdiği kurslarda ürettikleri çalışmaların bulunduğunu belirtti. Topsakal, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

ETKİNLİĞİN FAYDALARI VE SANATIN ROLÜ

Topsakal, Trabzon Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’ndeki danışanların eserlerinin üç gün boyunca sergileneceğini dile getirdi ve “Bu gibi faaliyetlerin çok büyük faydasını görüyoruz” dedi.

Trabzon Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Sorumlusu ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Canan Kırca, danışanların sanat aracılığıyla sosyalleşmesine olanak tanıdıklarını ifade etti. Kırca, sanatın toplumsal ve sosyal iyileşmenin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Danışanların eğitmenleri rehberliğinde bir yıl boyunca yaptıkları resim ve seramik ürünlerin sergileneceği etkinliğin üç gün süreceğini belirtti.

ETKİNLİĞE KATILIMCI İSİMLER

Atatürk Alanı’ndaki serginin açılışına İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Erdem Şen, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Cemil Karadağ ve Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürü Hasan Öztorun da katıldı.