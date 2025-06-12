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Sergi Açılışı Okulda Gerçekleşti

SERGi AÇILIŞI NALLIHAN’DA GERÇEKLEŞTİ

Ankara’nın Nallıhan ilçesindeki Tuğrulbey İlk ve Ortaokulu’nda yıl sonu resim sergisi okul salonunda yapıldı. Serginin açılışında Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, Nallıhan Milli Eğitim Müdürü Ayşe Tetik, okul müdürü Ergin Arıkan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler yer aldı.

Okul müdürü Ergin Arıkan, “İşbirliği içerisinde ortaya donanımlı bir sergi çıkarmayı başardık. Görsel Sanatlar Öğretmeni Niğmet Karataş, Teknoloji Tasarım Öğretmeni Serpil Eser ve emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

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