Sergi, Kadınların Emeğini Yansıtacak

SERGİ AÇILIŞI VE DETAYLARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen serginin açılışı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz tarafından yapılacak. Anneler Günü’ne özel olarak tasarlanan bu sergi, 23 farklı müzeden seçilen toplamda 138 özgün eserden oluşuyor. Bu eserlerin 63’ü ilk kez ziyaretçilerin karşısına çıkacak. Arkeolojik buluntular, etnografik eşyalar, el işi örnekleri, tabletler ve tablolar, annelik ve aile temalarını çok yönlü bir perspektifle yansıtacak.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE ESTETİK DENEYİM

Sergi, kadınların annelikle kurdukları bağların tarihsel değişimini görünür hale getirirken, çağdaş toplumda kadına ve anneliğe dair tartışmalara düşünsel bir kapı aralıyor. Bu bağlamda, yalnızca kültürel bir gösterim sunmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve empati oluşturan bir buluşma alanı işlevi de görecek. Sergi, geçmiş ile bugünü bir araya getirerek, kadın emeğini, annelik deneyimini ve toplumsal belleği bir bütün içinde sunmuş olacak.

NİTELİKLİ ANLATIM VE RESMİ VURGU

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Kadının ve annenin izini Neolitik dönemden bugüne taşıyan seçkisiyle, farklı dönemlere ait yaşam öykülerini ve üretim biçimlerini bir araya getiren sergi, doğurganlık simgesi tanrıçalardan ninnilere, ağıtlardan oyalar ve gündelik eşyalara uzanan çok katmanlı bir anlatım sunacak.” ifadeleri yer aldı. Ziyaretçiler, kadınların el emeğiyle ürettikleri nesneler aracılığıyla onların yaşamla kurdukları ilişkiye ve toplumsal hafızadaki yerlerine tanıklık edecek.

Sergide yer alan ninniler, yazmalar, oyalar ve kişisel eşyalar, estetik anlamlarının ötesinde, kadınların direncinin, sevgisinin ve toplumu dönüştürücü gücünün taşıyıcısı olarak değerlendirilmekte. Anneliğin teması, idealize edilmiş kalıpların ötesine geçerek gerçek, duygusal ve toplumsal boyutlarıyla tekrar yorumlanacak. Kadınların üretimleri ve duygusal dünyaları, görsel ve işitsel ögelerle desteklenerek aktarılacak, geçmişte yaşamış kadınların hikayeleri ile çağdaş Anadolu kadınının sesi aynı anlatımda buluşacak.

ZIYARET TARİHLERİ

Sergi, 15 Temmuz’a kadar ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.