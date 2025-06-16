Sergide Kültürel Miras Sergilendi

KÜLTÜREL MİRASIN PAYLAŞIMI SERGİLENDİ

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski’nin ev sahipliğinde ‘Paylaştığımız Kültürel Miras’ adlı bir fotoğraf albümü sergilendi. Büyükelçi Ossowski, “Bu sergi, zaman mekan ve amaç doğrultusunda birlikte yaptığımız bir yolculuk. Avrupa Birliği’ne üye olan devletler ve Türkiye olarak el ele verdiğimizde ne kadar güzel işler başarabildiğimizi gösteren bir örnek” diye ifade etti. Bu etkinlik, AB ve üye devletler tarafından desteklenen projelerden seçilen fotoğraflarla Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde gerçekleşti. Dışişleri Bakanlığı mensupları, diplomatik misyon temsilcileri ve birçok davetli etkinlikte yer aldı.

Büyükelçi Ossowski, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin ruh arkadaşı olduğunu belirtirken, 2017 yılında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak görev yapan Cristiyan Berger’in Türkiye’de bir bahçeye genç bir ıhlamur ağacı dikiminden bahsetti. Ossowski, “Aradan geçen bu süre zarfında bu genç ağaç daha kuvvetli hale geldi, büyüdü ve tıpkı Avrupa Birliği-Türkiye ortaklığı gibi güven temelinde ve zamanla şekillenerek sürekli büyüdü” dedi. Serginin temelinde, birlikte bir şeyler yetiştirme fikrinin yattığını vurgulayan Ossowski, “Paylaştığımız kültürel miras fotoğraf albümü yalnızca bir proje kataloğu olmaktan öteye görsel bir yolculuk” şeklinde konuştu.

KÜLTÜREL BAĞLARIN DERİNLİĞİ

Ossowski, serginin aynı zamanda, Türkiye’nin coğrafi ve ruhsal bağlarının önemini de ortaya koyduğunu belirtti. “Türkiye, Avrupa Birliği’nin ruh arkadaşıdır ve Avrupa medeniyetinin pek çok önemli bileşeni buradan doğdu. Türkiye’de doğu ve batı bir arada. Tıpkı İstanbul gibi kadim şehirlerimizde doğu ve batı yan yana geliyor. Biz, birbirimize bağlıyız. Bu deneyimlerimiz yüzyıllarca geriye gidiyor ve umuyoruz ki daha yüzyıllarca ileriye de gidecek” diye ekledi.