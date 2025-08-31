Serhat İnce, Hatıraları Yüzmeyle Hatırlıyor

YUSUFELİ BARAJI’NDA DALIŞLAR VE ANILAR

Artvin’de eski ilçeyi su altında bırakan Yusufeli Barajı’na dalış yapan profesyonel yüzücü Serhat İnce, barajın altındaki hatıralarını tekrar canlandırıyor. Dalış yaptığı bölgelerde suyun çekildiği alanlara ulaşarak, sular altında kalmış evlerin içinde odadan odaya geçiyor. İnce, “Zamanında komşuların birbirine çay içmeye gidip geldiği yerlerde, suda bir balkondan diğer evin camına, çatısından odalara dalarak anıları yad ediyorum” diyor.

BARAJIN YÜKSEKLİĞİ VE ETKİLERİ

Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri üzerine inşa edilen ve 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek ve dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı’nda enerji üretimi devam ediyor. Baraj inşaatı sırasında mahalle halkı, yeni yerleşim alanlarına taşınmak zorunda kaldı. Bu süreçte ilçe merkezi ve 7 köy sular altında kaldı. Baraj suyunun bazı bölümlerde çekilmesiyle, su altında kalan eski yerleşim yerleri tekrar görünmeye başladı. Yaz tatili için memleketine dönenler, bu yerlerde eski anılarını hatırlıyor.

DUIYGULU ANILAR YAŞANIYOR

Baraj gölüne dalarak anılarını hatırlayan Serhat İnce, büyük duygular yaşadığını belirtiyor. “2022’de su tutan ve şu anda enerji üreten Yusufeli Barajı’nda, vadi içinde kalan ilçemiz ve köylerimiz sudan etkilenmişti. Şu anda da onlardan biri olan Çeltikdüzü köyündeyiz. Çeltikdüzü köyünde arkamda görmüş olduğunuz batık minare var. Benzerine daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Burası şu anda su altında kalan son bölge. Burada yüzmeye keyif yaşarken, diğer yandan da çok duygusal anlar yaşıyoruz. İyi derecede yüzücüyüm, fakat burada yüzmeyi kimseye tavsiye etmem” ifadelerini kullanıyor.

ANILARI TAZELEME ZAMANI

İstanbul’dan gelen İsmail Bayraktar, baraj gölü kıyısındaki köyüne bakarak, “Zaman zaman eski köyümüze gelip anılarımızı tazeliyoruz. Evimiz, yolumuz ve köyümüz tamamen sular altında kaldı. Burada eski hayat hiçbir şekilde olmayacak” diyor. Bu ifadeler, bölgenin kaybolmuş geçmişine ve insanların yaşadığı duygusal zorluklara dikkati çekiyor.