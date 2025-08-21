Serhat İşler, Fotoğrafçılıkta Dijitalleşmenin Etkileri

DİJİTALLEŞMENİN ETKİLERİ

Fotoğrafçılık ile ilgilenen Serhat İşler, sektörün dijitalleşmesinin çalışanlar ve müşteri sayısını önemli ölçüde azalttığını belirtiyor. Uzun yıllardır bu alanda faaliyet gösteren İşler, dijital dönüşümün getirdiği ciddi değişikliklere dikkat çekiyor. Eskiden pek çok düğün ve sünnet davetiyesi bastıklarını söyleyen İşler, günümüzde birçok kişinin davetlilerini internet üzerinden çağırmayı tercih ettiğini kaydediyor. Bu durum, davetiye basım işlerinin önemli ölçüde azalmasına yol açıyor. “Sektörde uzun süre çalışmış olmanın avantajıyla hala belli bir müşteri kitlesine hizmet veriyoruz” diyor.

Yeni mezun gençlerin sektöre girişte zorlandığını vurgulayan İşler, “Fotoğrafçılık mesleğine yeni başlayanlar genelde kısa sürede dükkan açıp ardından kapattığından dolayı fotoğrafçılığın sürdürülebilir halden çıkmasına sebep oluyor” şeklinde açıklamada bulunuyor. Bu durum, sektördeki gençlerin uzun vadeli bir kariyer inşa edebilmesini zorlaştırıyor.

KAYBOLAN BİR MESLEK

İşler, fotoğrafçılığın kaybolmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer aldığını ifade ediyor. “Mesleğin gelecek vaat ettiğini düşünmüyorum. Ancak gerçekten yetenekli olanlar mesleğe devam edebilir” diyerek, yetenekli bireylerin bu alanda ilerleyebileceğine işaret ediyor.

PROFESYONEL FOTOĞRAFÇILARA OLAN İHTİYAÇ

İnternetin yaygınlaşmasıyla insanların çeşitli uygulamalar aracılığıyla kendi fotoğraflarını düzenleme eğiliminde olduğunu belirten İşler, “Bu durum profesyonel fotoğrafçılara olan ihtiyacı azaltıyor” açıklamasını yapıyor.

SORUNLAR VE GÜVENİLİRLİK

Bazı müşteri mağduriyetlerine de dikkat çeken İşler, “Freelancer adı altında çalışan bazı kişiler, müşteriden ücreti aldıktan sonra işi teslim etmiyor. Bu da bir tür dolandırıcılık haline gelmiş olduğundan dolayı bu alanda iş yapacak kişilerin güvenilir olması çok önemli” diyerek, sektörün güvenlik sorunlarını gün yüzüne çıkarıyor.